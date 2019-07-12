Волонтёры назвали число "мёртвых душ" среди подписей кандидатов в Мосгордуму

Общественники проверяли их имена в социальных сетях, связывались с родственниками и ходили по квартирам, чтобы выяснить, проживает ли там такой человек.

Волонтёры обнаружили 50 "мёртвых душ" среди подписей шести кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщил юрист, член Общественной палаты России, общественный деятель Илья Ремесло.

По его словам, общественники выборочно проверили 300 подписантов независимых кандидатов в гордуму, по которым возникли вопросы. Их имена проверяли в социальных сетях, связывались с родственниками и ходили по квартирам, чтобы выяснить, проживает ли там такой человек.

— И число этих "мёртвых" подписантов растёт, потому что уже сейчас наши волонтёры посещают все кладбища, поэтому это далеко не окончательная цифра, — сказал он.

Ремесло также сообщил, что среди кандидатов "мёртвые души" были обнаружены у Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьёва, а также Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

Напомним, что на выборы в Мосгордуму кандидатуры выдвинули 426 человек. Их выдвижение завершилось 5 июля, а до 16-го числа Мосгоризбирком проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных. Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.