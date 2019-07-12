Актёр "Легенды № 17" отделался штрафом за дебош в аэропорту

Актёр Тимур Ефременков, известный по фильмам "Легенда № 17" и "Чемпионы", оштрафован на 500 рублей за мелкое хулиганство в аэропорту Краснодара. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА "Новости".

— Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство), — заявил агентству представитель Советского районного суда Краснодара.

Как ранее сообщал Лайф, в ночь на 12 июля Ефременкова за брань и оскорбление сотрудников аэропорта во время досмотра доставили в отделение полиции. Актёр показал в "Инстаграме" видео своего задержания. На кадрах Ефременков сообщает, что его куда-то везёт "полицейский уазик", и говорит, что его сняли с рейса.