Актёр "Легенды № 17" отделался штрафом за дебош в аэропорту

6

Фото © Instagram/timurefremenkov

Актёр Тимур Ефременков, известный по фильмам "Легенда № 17" и "Чемпионы", оштрафован на 500 рублей за мелкое хулиганство в аэропорту Краснодара. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА "Новости".

Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство), — заявил агентству представитель Советского районного суда Краснодара.

Как ранее сообщал Лайф, в ночь на 12 июля Ефременкова за брань и оскорбление сотрудников аэропорта во время досмотра доставили в отделение полиции. Актёр показал в "Инстаграме" видео своего задержания. На кадрах Ефременков сообщает, что его куда-то везёт "полицейский уазик", и говорит, что его сняли с рейса.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×