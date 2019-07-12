Двое неизвестных с ножом "захватили" две банки кофе в магазине в Москве

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Двое неизвестных ворвались с ножом в один из магазинов в московском районе Тёплый Стан и похитили две банки кофе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Разбой произошёл вечером 11 июля. Неизвестные угрожали ножом продавцу 2000 года рождения. Ущерб составил около 600 рублей.

По факту начато расследование и возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли машину из травматического оружия на Марксистской улице в Москве и забрали у водителя сумку с деньгами и документами. Наживой налётчиков стала всего одна тысяча рублей.

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