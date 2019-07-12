Бывшей жене Цеповяза продлили арест

Бывшей жене Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в амурской исправительной колонии, Наталье Стришней продлили арест по делу о вымогательстве. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Стришней Эдуарда Чургулию, срок ареста продлён до 23 августа. Защита намерена подать новую апелляционную жалобу в Ростовский областной суд.

Напомним, Стришнюю и её брата задержали по подозрению в вымогательстве у кубанского бизнесмена 77 миллионов рублей. Утром 29 июня в её дом ворвался ОМОН и провёл обыск.

Они были взяты под стражу до 23 августа, но 9 июля Ростовский областной суд после рассмотрения жалобы защиты направил дело на новое рассмотрение. Тогда в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 июля.