ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей из России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 граждан РФ в качестве наблюдателей на выборах в Верховную раду от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Об этом ЦИК сообщила в посте на своей странице в "Фейсбуке".

Как поясняется, решение об отказе в регистрации принято в соответствии с законодательством Украины, которое не разрешает гражданам РФ быть официальными наблюдателями.

Всего ЦИК зарегистрировала 1413 наблюдателей на выборах в парламент страны.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля. Избрание пройдёт по смешанной системе: одна половина корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, а другая — в мажоритарных округах. Всего, по данным ЦИК, на выборах представлено 22 партии. Почти 15% кандидатов в депутаты — безработные.