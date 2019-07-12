Министр труда США ушёл в отставку из-за секс-скандала с миллиардером Эпштейном

Глава Министерства труда США Александр Акоста решил покинуть свой пост в связи с секс-скандалом, касающимся миллиардера Джеффри Эпштейна. С подобным заявлением он выступил на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию которой вёл CNN.
Сам глава ведомства также поделился мнением, что СМИ уделяют слишком много внимания скандалу с Эпштейном, в то время как стоило бы обратить внимание на "чрезвычайно благоприятную ситуацию в экономике".
— Он сделал невероятную работу в качестве министра труда, — заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что не настаивал на отставке министра.
Напомним, ранее бизнесмен Джеффри Эпштейн был задержан по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Правоохранительные органы также подозревают миллиардера в домогательствах к несовершеннолетним девушкам.
Отмечается, что ранее Эпштейн уже был арестован по обвинению в склонении несовершеннолетних к проституции в 2007–2008 годах. Тогда он признал свою вину, получив лишь 13 месяцев тюрьмы.
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