Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине

После этого парламентарий предлагает обвинить их в том, что они являлись ополченцами ДНР и ЛНР и "долго судить".

Бывший лидер радикальной украинской организации "Правый сектор"*, депутат Верховной рады Дмитрий Ярош призвал захватывать граждан Италии, которые находятся на территории Украины. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке", таким образом отреагировав на то, что суд в Италии приговорил бойца Нацгвардии к 24 годам колонии.

— Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам на Украину, — написал он.

После "упаковки", как призвал Ярош, итальянцев нужно обвинить в том, что они являлись ополченцами ДНР и ЛНР, а после "долго судить" и в конечном итоге вынести приговор о пожизненном заключении.

Ранее сообщалось, что боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив получил 24 года колонии за убийство итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Донбассе.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда