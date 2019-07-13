Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400

Представителей компании, которая отправляла пирог, настолько поразили адрес и имя получателя, что они предложили особую упаковку для такой посылки.

Турецкий кондитер-рекордсмен Бурса Хасан Аджар выполнил своё обещание и отравил испечённый им традиционный пирог (бёрек) президенту России Владимиру Путину в связи с поставками зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог, — рассказал он.

По его словам, представителей компании, отправлявшей пирог, настолько поразили адрес и имя получателя, что они предложили особую упаковку для посылки. Аджар надеется, что российскому лидеру доставят пирог в сжатые сроки, и он пожелал президенту приятного аппетита.

12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с достигнутыми договорённостями и принятыми обязательствами. Сегодня в Турцию прилетел уже четвёртый российский самолёт с элементами зенитных ракетных систем.