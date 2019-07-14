В Донбассе пьяные бойцы ВСУ избили командира за невыплату премий

Пьяные бойцы ВСУ в Донбассе напали на своего командира из-за того, что тот задерживал им выплату премий. Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошёл еще 11 июля после того, как бойцы узнали о задержках. В результате офицер госпитализирован в тяжёлом состоянии. Ведётся разбирательство.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда подвыпившие украинские военные нарушают дисциплину. Так, 18 июня пьяный офицер расстрелял подчинённых, а 30 июня изрядно выпивший командир сломал рёбра подчинённому.