СМИ узнали об отказе России обсуждать с Японией передачу двух островов

Отмечается, что одна из причин решения Москвы — опасения, связанные с японско-американским военным альянсом.

Россия в очередной раз отказалась обсуждать с Японией возможность передачи Токио двух из четырёх островов Южных Курил. Об этом сообщило Kyodo со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, причин для отказа было несколько. Отмечается, что одна из них — беспокойство по поводу военного альянса Японии и США, вторая — неодобрение со стороны российского населения.

Напомним, из-за претензий Токио на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны.

Ранее президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ дали указания наладить совместную хоздеятельность на Курилах.