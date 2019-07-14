Минобороны РФ показало видео доставки компонентов С-400 в Турцию

Министерство обороны России опубликовало кадры с доставкой элементов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" в Турцию. На кадрах видно, как машины с компонентами ЗРК загружают в военно-транспортный самолёт Ан-124 в России. Выгрузка происходит уже на военном аэродроме в Турции.

— Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключённого с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки, — отметили в пресс-службе российского военного ведомства.

Ранее стало известно о прибытии в Турцию пятого самолёта с элементами российского зенитного ракетного комплекса. По данным турецкой стороны, ожидаются и новые поставки.

Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами. В ответ на это США угрожают Анкаре санкциями. Ожидается, что об их введении могут объявить уже на следующей неделе. Как сообщал Лайф, в Германии эксперт назвал поставки российского вооружения стране — члену НАТО огромной победой Путина.