Полиция задержала более 25 участников несогласованной акции у Мосгоризбиркома

Если сначала они озвучивали различные требования, то потом осмелели и начали даже устанавливать палатки, проявляли агрессию по отношению к сотрудникам МВД.

В Москве полиция задержала более 25 участников несогласованной акции у стен Мосгоризбиркома. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичное ГУ МВД России.

Примечательно, что стражи порядка долгое время лишь наблюдали за акцией. Однако затем её участники решили устроить подобие украинского Майдана. Начали разбивать палатки, агрессивно вели себя по отношению к стражам порядка. Провоцировали их. На снятых кадрах видно, что молодые люди согласованно теснят полицейских, используя при этом речовки.

Среди задержанных в том числе одни из организаторов акции Илья Яшин и Любовь Соболь. Появилось видео, на котором заметно, как последняя применяет силу против полицейского.

Любовь Соболь ударила офицера полиции. Статья 317 УК РФ. pic.twitter.com/RG5eXWNS4P — Илиас Меркури (@imerkouri) July 14, 2019

Напомним, на выборы в Мосгордуму выдвинули кандидатуры 426 человек. Их выдвижение завершилось 5 июля, а до 16 числа Мосгоризбирком проверяет подписи избирателей и формирует списки зарегистрированных. На днях Мосгоризбирком объявил, что уже нашёл "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты. В частности, за одного из кандидатов якобы поставил подпись отец музыканта группы "Хлеб", хотя мужчина скончался ещё в 2017 году. Оппозиционные кандидаты решили организовать акцию у стен Мосгоризбиркома.

Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября. Впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.