Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии возросло до 23 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.
— В результате ДТП погибло шесть человек, семь были госпитализированы, ещё шестнадцати помощь оказана на месте, — рассказал собеседник агентства.
Ранее в ГИБДД уточняли, что в результате аварии погибло шесть человек. Также в ведомстве сообщали о десяти госпитализированных.
Трагедия произошла на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. В пассажирском автобусе находилось 39 человек, в числе которых были дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.
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