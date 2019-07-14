Ранее в ГИБДД сообщали о десяти госпитализированных и шести погибших в результате аварии.

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии возросло до 23 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.

— В результате ДТП погибло шесть человек, семь были госпитализированы, ещё шестнадцати помощь оказана на месте, — рассказал собеседник агентства.

Ранее в ГИБДД уточняли, что в результате аварии погибло шесть человек. Также в ведомстве сообщали о десяти госпитализированных.

Трагедия произошла на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. В пассажирском автобусе находилось 39 человек, в числе которых были дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.