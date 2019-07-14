Киану Ривз "обезвредил" грабителя магазина при помощи нейросети

По мнению пользователей Сети, единственным отличием актёра от человека на видео является его голос.

В Сети появилось видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя.

Однако оказалось, что запись была смонтирована с применением технологии Deepfake. С её помощью можно "вклеить" в видео лицо любого человека так, чтобы следов подделки не было видно.

Пользователи восхитились технологией и качеством монтажа. Как отметили некоторые, единственное отличие человека на видео от настоящего Ривза — это голос.

Алгоритм Deepfake вызвал большой ажиотаж среди голливудских звёзд и политиков. Многочисленные фейковые ролики с участием Джима Керри, Сильвестра Сталлоне получили восхищения миллионов пользователей. Однако у технологии оказались и другие применения. Так, на сайте Pornhub появились видео с участием знаменитостей.