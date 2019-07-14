Киану Ривз "обезвредил" грабителя магазина при помощи нейросети

В Сети появилось видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя.
Однако оказалось, что запись была смонтирована с применением технологии Deepfake. С её помощью можно "вклеить" в видео лицо любого человека так, чтобы следов подделки не было видно.
Пользователи восхитились технологией и качеством монтажа. Как отметили некоторые, единственное отличие человека на видео от настоящего Ривза — это голос.
Алгоритм Deepfake вызвал большой ажиотаж среди голливудских звёзд и политиков. Многочисленные фейковые ролики с участием Джима Керри, Сильвестра Сталлоне получили восхищения миллионов пользователей. Однако у технологии оказались и другие применения. Так, на сайте Pornhub появились видео с участием знаменитостей.
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