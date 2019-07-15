Эксперт рассказала Лайфу о причинах несогласованной акции у стен Мосгоризбиркома

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Фото © Twitter / Сергей Игнатьев

По её словам, если бы кандидаты были уверены в подлинности подписей, то защищали бы свои права в рамках законодательства.

Акция у стен Мосгоризбиркома была несогласованной, поскольку её участники не прибегли к определённой процедуре, чтобы законно отстаивать свои права. Об этом рассказала Лайфу руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Корпус" "За чистые выборы" Алёна Валерьевна Булгакова.

Данная акция носит несанкционированный характер, потому что не были соблюдены определенные процедуры, чтобы законно отстаивать свои права. И все-таки если мы говорим фундаментально, речь идёт о том, что люди провокационно действуют на сознание в том числе и тех, кто вышел сегодня, — рассказала Булгакова.

По её словам, если бы кандидаты были уверены, что подписи подлинные, то обратились бы в суд и отстаивали свои права в соответствии с законодательством.

Любовь Соболь много раз говорила, что обладает юридическим образованием, да и другие кандидаты тоже достаточно грамотные люди. Однако был избран такой путь, что наводит на мысль, что акция была провокационной и проводилась для того, чтобы подрывать устои общества и дискредитировать избирательный процесс, — сказала она.

Кроме того, действия митингующих выходят за рамки избирательного законодательства, уточнила Булгакова.

Напомним, на днях Мосгоризбирком сообщил, что нашёл "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты. Оппозиционные кандидаты решили устроить несогласованную акцию у стен здания. Участники начали даже устанавливать палатки и проявляли агрессию по отношению к полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали уже более 25 человек. По мнению российского политолога Марата Баширова, настоящей причиной митинга в столице является провокация, а не детали предстоящих выборов.

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