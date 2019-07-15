Эксперт рассказала Лайфу о причинах несогласованной акции у стен Мосгоризбиркома

По её словам, если бы кандидаты были уверены в подлинности подписей, то защищали бы свои права в рамках законодательства.

Акция у стен Мосгоризбиркома была несогласованной, поскольку её участники не прибегли к определённой процедуре, чтобы законно отстаивать свои права. Об этом рассказала Лайфу руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Корпус" "За чистые выборы" Алёна Валерьевна Булгакова.

— Данная акция носит несанкционированный характер, потому что не были соблюдены определенные процедуры, чтобы законно отстаивать свои права. И все-таки если мы говорим фундаментально, речь идёт о том, что люди провокационно действуют на сознание в том числе и тех, кто вышел сегодня, — рассказала Булгакова.

По её словам, если бы кандидаты были уверены, что подписи подлинные, то обратились бы в суд и отстаивали свои права в соответствии с законодательством.

— Любовь Соболь много раз говорила, что обладает юридическим образованием, да и другие кандидаты тоже достаточно грамотные люди. Однако был избран такой путь, что наводит на мысль, что акция была провокационной и проводилась для того, чтобы подрывать устои общества и дискредитировать избирательный процесс, — сказала она.

Кроме того, действия митингующих выходят за рамки избирательного законодательства, уточнила Булгакова.

Напомним, на днях Мосгоризбирком сообщил, что нашёл "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты. Оппозиционные кандидаты решили устроить несогласованную акцию у стен здания. Участники начали даже устанавливать палатки и проявляли агрессию по отношению к полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали уже более 25 человек. По мнению российского политолога Марата Баширова, настоящей причиной митинга в столице является провокация, а не детали предстоящих выборов.