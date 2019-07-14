Названа возможная причина ДТП с автобусом в Башкирии

Трагедия произошла 14 июля на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, погибло шесть пассажиров.

Причиной ДТП с автобусом на трассе в Башкирии мог стать сильный ливень, заявил руководитель ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов в эфире ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на слова водителя транспортного средства.

— Автобус на ровном участке дороги опрокинулся из-за сильного ливня, как водитель утверждает, — сказал Гильмутдинов.

Напомним, трагедия произошла 14 июля на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Автобус с 39 пассажирами опрокинулся и упал в кювет. В результате аварии погибло шесть человек, возбуждено уголовное дело по факту гибели людей.