После смертельного ДТП с автобусом в Башкирии госпитализировано уже 15 человек

Ещё 16 пострадавших были осмотрены медиками и отправлены в пункт временного размещения

К настоящему моменту число госпитализированных после ДТП с пассажирским автобусом в Башкортостане увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

— 15 человек доставлены в городские больницы, в том числе один ребёнок, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ещё 16 человек были осмотрены медиками и отправлены в пункт временного размещения, который был открыт в больнице.

Кроме того, ещё три пассажира, из которых один ребёнок, самостоятельно доехали до больницы в Уфе. Они были отпущены на амбулаторное лечение после осмотра.

Ранее Лайф публиковал видеозапись с места ДТП в Башкирии, которое произошло на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Автобус с 39 пассажирами перевернулся на мокрой дороге и вылетел в кювет. По факту гибели шести человек возбуждено уголовное дело.