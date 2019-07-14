СКР показал видео с места ДТП с 6 погибшими в Башкирии

На месте происшествия всё ещё продолжается работа оперативных служб, а также присутствуют специалисты следственного комитета.

Следственный комитет России показал видеозапись с места ДТП в Башкирии, жертвами которого стали шесть человек, ещё более двадцати пострадали. Запись опубликована на официальном YouTube-канале ведомства.

Как видно на кадрах, на месте происшествия всё ещё продолжается работа оперативных служб, а также присутствуют специалисты следственного комитета.

Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии на трассе Уфа — Инзер — Белорецк автобус с 39 пассажирами, среди которых были дети, попал в ДТП и перевернулся. В результате погибли шесть человек, ещё 23 пострадали. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.