Экс-премьер Молдавии признался, что продал пост генпрокурора за €2 млн

В 2016 году бывшего премьера приговорили к девяти годам лишения свободы за извлечение личной выгоды и пассивную коррупцию.

Бывший премьер Молдавии Владимир Филат признался, что продал пост генпрокурора страны в 2009 году за два миллиона евро олигарху Владимиру Плахотнюку, чтобы на должность назначили Валерия Зубко. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV8.

— Ко мне пришёл Вячеслав Унтилэ (вице-председатель альянса "Наша Молдова", вошедшего в парламентскую коалицию), он прямо сообщил, что было принято решение продать должность генерального прокурора за два миллиона евро, — сказал экс-премьер.

Как рассказал Филат, кандидатом оказался Валерий Зубко, который затем был генпрокурором с 2009 по 2013 год.

Он добавил, что ситуацию с продажей поста он также обсуждал с послом США в Молдавии Асифом Чодри, который назвал "очень серьёзным" этот вопрос.

В 2016 году Владимир Филат был приговорён к девяти годам лишения свободы за извлечение личной выгоды и пассивную коррупцию. 15 июня 2019 года экс-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк покинул страну, в России ему заочно предъявили обвинение в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков.