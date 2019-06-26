В России молдавскому олигарху Плахотнюку заочно предъявлены новые обвинения

По версии следствия, бывший председатель Демократической партии Молдавии причастен к организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков.

МВД России предъявило заочное обвинение экс-председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку. Он подозревается в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В общей сложности следователи установили 28 эпизодов совершения преступлений. Также аналогичные обвинения были предъявлены и доверенному лицу Плахотнюка — профессиональному спортсмену Константину Цуцу.

— В Следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело в отношении руководителей и участников транснационального преступного сообщества, организовавших канал контрабандных поставок особо крупных партий наркотического средства гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории Российской Федерации, — уточнили Ирина Волк.

В период с 2012 по 2019 год правоохранителям удалось привлечь к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката и изъять более тонны гашиша.

— По имеющейся информации не позднее 2012 года Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам, — уточнила представитель МВД.

Ранее Лайф сообщал, что Плахотнюк покинул Молдавию. При этом в пресс-службе Демпартии страны уточнили, что бизнесмен "уехал из страны на несколько дней к своей семье".

Ранее Лайф сообщал, что в 2017 году CКР также заочно предъявил Плахотнюку обвинение в убийствах. В феврале 2019 года МВД России сообщило о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах вывело за пределы РФ свыше 37 миллиардов рублей. Организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Сам же молдавский олигарх 15 июня покинул родину и находится в настоящее время в Великобритании.