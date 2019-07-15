На Камчатке наркоман зарезал мать и чуть не убил младшего брата

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя города Елизово Камчатского края по подозрению в убийстве матери и покушении на убийство брата-подростка, сообщает региональное Следственное управление СКР.
По версии следователей, 11 июля подозреваемый находился под действием наркотиков, когда нанёс ножом множественные ранения своей 39-летней матери и 16-летнему сводному брату. Женщина умерла на месте, а подросток в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию Елизовской районной больницы.
С места преступления юноша скрылся, однако полицейские вскоре задержали его. Дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Продолжается расследование, устанавливаются детали трагедии.
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