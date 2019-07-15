Лайфу стало известно, куда направлялся попавший в ДТП в Башкирии автобус

Источники в экстренных службах рассказали Лайфу, что пассажиры автобуса, перевернувшегося на трассе в Башкирии, направлялись из села Миндигулово Бурзянского района в сторону Уфы, в город Набережные Челны.
Заказчиком автобуса стала организованная группа туристов, которая направлялась на сплав по реке Белая.
Напомним, смертельное ДТП произошло 14 июля на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. В автобусе находилось 39 человек, шесть из которых погибли. По последним данным, госпитализировано 15 человек. Как рассказал водитель транспортного средства, возможной причиной трагедии мог стать сильный ливень.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram