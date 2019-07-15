Лайфу стало известно, куда направлялся попавший в ДТП в Башкирии автобус

Источники в экстренных службах рассказали Лайфу, что пассажиры автобуса, перевернувшегося на трассе в Башкирии, направлялись из села Миндигулово Бурзянского района в сторону Уфы, в город Набережные Челны.

Заказчиком автобуса стала организованная группа туристов, которая направлялась на сплав по реке Белая.

Напомним, смертельное ДТП произошло 14 июля на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. В автобусе находилось 39 человек, шесть из которых погибли. По последним данным, госпитализировано 15 человек. Как рассказал водитель транспортного средства, возможной причиной трагедии мог стать сильный ливень.