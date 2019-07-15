Немецкий экс-министр объяснил, почему Евросоюз не остановит "Северный поток — 2"

В ближайшем будущем Европе будут нужны большие объёмы природного газа из-за планов отказаться от угля.

Газопровод "Северный поток — 2" необходим Европе и ФРГ, поэтому Евросоюз не сможет его остановить. Об этом сказал глава немецкого координационного комитета форума "Петербургский диалог", бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла, сообщает Deutschlandfunk.

По словам чиновника, в ближайшем будущем Европе станут нужны большие объёмы природного газа из-за планов отказаться от угля, а самым экологическим и выгодным способом поставок голубого топлива является именно "Северный поток — 2".

Он также отметил, что, невзирая на все попытки стран Европы помешать строительству газопровода, "Северный поток — 2" будет завершён. А все помехи в этом процессе только увеличат "расходы на строительство и эксплуатацию".

Пофалла добавил при этом, что ЕС в течение нескольких месяцев может задуматься над первыми шагами по отмене санкций против России, если Москва пойдёт "навстречу Европе и Украине".

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