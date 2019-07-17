Певца R. Kelly не выпустили под залог

Адвокат подозреваемого отметил, что разочарован решением суда, однако уважает его.

Федеральный судья по северному округу штата Иллинойс отказал R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) в освобождении под залог по делу о детской порнографии, сообщил 16 июля телеканал CNN.

По информации телеканала, причиной для отказа стало обвинение певца в препятствовании правосудию.

Сам 52-летний Келли свою вину не признаёт. Адвокат подозреваемого отметил, что разочарован решением суда, однако уважает его.

— Мы думали, что сможем его вызволить, но судья посчитал иначе, и мы уважаем его решение, — приводит слова адвоката телеканал.

Артиста задержали на прошлой неделе, обвинив по 13 пунктам, в том числе в получении и создании детской порнографии, принуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера, а также в сговоре с целью препятствования правосудию.