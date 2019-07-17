Иран отбуксировал иностранный танкер в свои воды из-за технической неполадки

По международным нормам иранские силы, получив просьбу о помощи, направились к нему.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что иранская сторона отбуксировала в свои воды иностранный танкер, который сломался в Персидском заливе, его слова приводит РИА "Новости".

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, танкер столкнулся с проблемой в заливе из-за технической неполадки.

— По международным нормам иранские силы, получив просьбу о помощи, направились к танкеру и при помощи буксира отвели его к водам Ирана, чтобы провести необходимый ремонт, — сказал Мусави.

Ранее Иран обвинили в попытке задержать британский танкер. По словам главы иранского МИД Джавада Зарифа, такие заявления направлены на эскалацию напряжённости.