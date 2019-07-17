Борт МЧС с гумпомощью для Приангарья вырабатывает топливо из-за технеисправности

Самолёт МЧС Ил-76 вырабатывает топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета Жуковский. На борту — гуманитарная помощь для Иркутской области. Об этом Лайфу сообщил источник в МЧС РФ.

По данным источника, на борту члены экипажа и пассажир, который должен был сопровождать гумпомощь для жителей пострадавшего от паводка Приангарья.

Напомним, с конца июня Иркутская область страдает от сильного паводка, жертвами которого стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.

Наводнение в Иркутской области. Хроника отмытого города