Борт МЧС с гумпомощью для Приангарья вырабатывает топливо из-за технеисправности

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Самолёт МЧС Ил-76 вырабатывает топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета Жуковский. На борту — гуманитарная помощь для Иркутской области. Об этом Лайфу сообщил источник в МЧС РФ.

<p>Данные <a href="https://www.flightradar24.com/SUM9127/2150fc1a" target="_blank">Flightradar24</a></p>

По данным источника, на борту члены экипажа и пассажир, который должен был сопровождать гумпомощь для жителей пострадавшего от паводка Приангарья.

Напомним, с конца июня Иркутская область страдает от сильного паводка, жертвами которого стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.

Наводнение в Иркутской области. Хроника отмытого города

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