СМИ: Бывший король Малайзии развёлся с "мисс Москва"

Пара оформила один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод.

Отрёкшийся от престола в 2018 году бывший король Малайзии Мухаммад V развёлся с россиянкой, "мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает газета New Straits Times со ссылкой на источники.

Документы о разводе были поданы в сингапурский суд 22 июня, а сама процедура расторжения брака завершилась 1 июля. Пара, как отмечается, оформила один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод.

Напомним, что о свадьбе Его Величества с россиянкой Оксаной Воеводиной стало известно в ноябре прошлого года. 25-летняя модель в 2015 году завоевала титул "Мисс Москва". Роскошную свадьбу устроили в подмосковной Барвихе, правда, застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной. Ради новой жизни российская модель сменила имя — на родине супруга её стали звать Риханой.

По местным законам она не могла претендовать на титул королевы страны: этот почётный титул может получить только уроженка Малайзии. Между тем "мисс Москва — 2015" успела родить сына 49-летнему супругу.