Турция призвала США не исключать её из программы по созданию F-35

Анкара предлагает Вашингтону исправить возникшую ошибку, которая может навредить стратегическим отношениям двух стран.

Министерство иностранных дел Турции обратилось к США с призывом отказаться от сворачивания сотрудничества в рамках программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

— Этот односторонний шаг не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания... США оставили без ответа наше предложение о создании совместно с НАТО рабочей группы [по С-400], это указывает на то, что США не стремятся добросовестно решить эту проблему, — говорится в сообщении.

Ведомство также подчёркивает своё предложение Штатам исправить возникшую ошибку, которая в будущем нанесёт вред стратегическим отношениям двух стран.

МИД Турции считает "неверной" позицию США о том, что зенитные ракетные комплексы "С-400 могут ослабить F-35".

Напомним, что ранее в Вашингтоне заявили, что в связи с покупкой Анкарой российских систем С-400 Турция перестанет быть участником программы по разработке бомбардировщиков F-35. Сворачивание проекта сотрудничества планируется осуществить в марте 2020 года.