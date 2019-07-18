Мосгорсуд узаконил приговор повредившему картину Репина в Третьяковке

Вандалу могло грозить до шести лет тюрьмы, но его осудили на 2,5 года лишения свободы.

Защите Игоря Подпорина, повредившего знаменитую картину "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, не удалось обжаловать приговор. Мосгорсуд оставил в силе вердикт Замоскворецкого суда, назначившего обвиняемому 2,5 года в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

К слову, прокуратура запрашивала для вандала три года лишения свободы. А вообще по статье об уничтожении или повреждении особо ценных объектов культурного наследия ему могло грозить до шести лет тюрьмы.

Напомним, что само преступление произошло вечером 25 мая 2018 года. Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по полотну "Иван Грозный и сын его Иван". Ущерб от действий вандала оценили в 30 миллионов рублей.

Шедевр получил повреждения в трёх местах, все они расположены в центральной части полотна. Разрывы можно заметить над рукой Ивана Грозного и под ней — на теле царевича. После реставрации картина будет выставляться за бронированным стеклом.