Конвейер АвтоВАЗа остановят на три недели

Этому предшествовал скачок цен на продукцию: все модели "Лады" подорожали с 1 июля.

Компания "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится три недели: с 22 июля по 11 августа. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании. Конвейеры остановятся на предприятиях АвтоВАЗа, расположенных в Тольятти и Ижевске.

В период корпоративного отпуска на производстве проведут плановую модернизацию оборудования и необходимые ремонтные работы.

Ранее автомобили от АвтоВАЗа оказались самыми доступными на российском рынке. Лидером рейтинга эксперты назвали модель LADA Granta. Средняя цена этого автомобиля — 522,9 тысячи рублей. Эта модель также самая продаваемая. За первые пять месяцев 2019 года в России было куплено 52 373 экземпляра.

Однако с 1 июля отечественные автомобили ощутимо прибавили в цене. Почему? Лайф объясняет здесь.