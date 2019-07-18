"Мисс Москва" призналась в любви к экс-королю Малайзии на фоне слухов о разводе

В коротком архивном ролике россиянка рассказала, что хочет быть "единственной" в жизни супруга.

Победительница конкурса "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина никак не прокомментировала слухи о её разводе с бывшим королём Малайзии Мухаммадом V, а вместо этого опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме" трогательное архивное видео с мужем. В ролике россиянка признаётся в любви к супругу.

— Фарис всегда заботится обо мне, а я забочусь о нём. И хочу, чтобы я была единственной в его жизни, хочу быть с ним до конца своих дней, — заявила Оксана в видео.

В этом же ролике бывший король рассказывает и про свои ценности. Для экс-монарха главным в жизни являются дети, а также "сочетание страсти и взаимопонимания" у супругов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что отрёкшийся от престола в 2018 году бывший король Малайзии Мухаммад V развёлся с россиянкой Оксаной Воеводиной. По слухам, пара оформила один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Документы были поданы в суд Сингапура 22 июня, а сама процедура расторжения брака завершилась 1 июля.

Близкая подруга Воеводиной, директор конкурса "Краса России" Татьяна Андреева подтвердила развод россиянки с бывшим королём Малайзии. В свою очередь адвокат Воеводиной Евгений Тарло заявил об отсутствии какой-либо информации о разводе россиянки с мужем.