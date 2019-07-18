Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если Анкара изъявит такое желание. Такое заявление журналистам сделал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
— Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35, — сказал Чемезов.
Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что в связи с покупкой Анкарой российских систем С-400 Турция перестанет быть участником программы по совместной разработке бомбардировщиков F-35. Сворачивание проекта сотрудничества планируется осуществить в марте 2020 года.
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