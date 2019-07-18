Россия готова поставить Турции истребители Су-35

2048

Фото © ТАСС/Интерпресс / Александр Тарасенков

Как отметил директор госкорпорации "Ростех", сделка может быть осуществлена, если турецкая сторона изъявит соответствующее желание.

Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если Анкара изъявит такое желание. Такое заявление журналистам сделал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35, — сказал Чемезов.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что в связи с покупкой Анкарой российских систем С-400 Турция перестанет быть участником программы по совместной разработке бомбардировщиков F-35. Сворачивание проекта сотрудничества планируется осуществить в марте 2020 года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×