Макрон принял приглашение Путина на празднование 75-летия Победы в Москве

Ранее президент России пригласил на юбилейные торжества в Москву глав Германии, Китая и США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора принял приглашение российского лидера Владимира Путина и будет участвовать в торжествах, которые пройдут в России в мае 2020 года по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 Мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, — сказано в сообщении.

Как отмечается, разговор глав двух государств состоялся по инициативе французской стороны. Путин и Макрон обменялись мнениями об обстановке в Сирии и рассмотрели перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Они отметили, что готовы активизировать совместную работу по Украине, в том числе в рамках "нормандского формата".

Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин пригласил лидеров Германии, Китая, США, Франции в Москву на юбилей Победы. Дональд Трамп заявил, что серьёзно рассматривает приглашение российского лидера.