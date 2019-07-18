На Калининской АЭС после ЧП подключили к сети четвёртый энергоблок

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Фото © Пресс-служба Калининской АЭС / ТАСС

На Калининской атомной электростанции в Тверской области подключили к сети четвёртый энергоблок.

Подключён к сети. Идёт плановый набор мощности. Ориентировочно номинальная мощность (1000 МВт) будет набрана в 04:00 мск (19 июля), — заявил ТАСС представитель центра общественных связей АЭС.

Напомним, утром 18 июля на Калининской АЭС произошло отключение от сети первого, второго и четвёртого энергоблоков из-за выключения высоковольтных ЛЭП, которые приостановили свою работу из-за замыкания на одном из трансформаторов. По словам специалистов, произошедшее никак не сказалось ни на радиационном фоне на станции и возле неё, ни на поставках электроэнергии потребителям.

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