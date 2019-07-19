Мужчина устроил пожар в японской аниме-студии из-за украденной идеи

Мужчина, устроивший поджог в анимационной студии японского города Киото, в результате которого погибло по меньшей мере 33 человека, объяснил свои действия местью за украденную студией идею произведения. Об этом сообщает агентство Kyodo.

— Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог, — заявил поджигатель в полиции. Информации касаемо произведения, о котором говорит злоумышленник, пока нет. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.

Напомним, что пожар в аниме-студии произошёл утром 18 июля, тогда 41-летний мужчина разлил вокруг себя горючее вещество и совершил поджог. Известно, что во время происшествия в здании было 70 человек.