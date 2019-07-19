СК назвал причину задымления в "боинге" Nordwind Airlines в Шереметьево

Причиной задымления на борту лайнера Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines в Шереметьево стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
— Следов возгорания и пожара не установлено. Агрегаты судна признаков повреждений не имеют. Угрозы для здоровья пассажиров в результате отмеченного авиационного события не имелось, — рассказали в ведомстве.
Как уточняется, у пассажиров лайнера, обратившихся к медикам, не было найдено следов удушения или отравления дыхательных путей.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, в Шереметьево во время взлёта задымился лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. По информации представителей воздушной гавани, в результате ЧП пострадало пять человек. Внеплановую проверку компании проведёт Ространснадзор.
Один из пассажиров рейса Оганес Варданян рассказал Лайфу о том, что происходило на борту самолёта в момент ЧП.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram