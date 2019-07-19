Путин пообещал решить вопрос с жильём фронтовика, потерявшего дом в Тулуне

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с жильём 97-летнего фронтовика Николая Есюка, который потерял дом в результате паводков в Тулуне.

К главе государства обратилась дочь мужчины и попросила помочь с жильём, но не в Тулуне, а ближе к Иркутску или Санкт-Петербургу. Есюк является инвалидом второй группы. Он воевал на Ленинградском фронте во времена Великой Отечественной войны, потом был переброшен на восток.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.