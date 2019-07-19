Путин опроверг, что паводки в Приангарье были вызваны взрывными работами

При этом глава государства согласился с мнением, что наводнение было бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные вырубки леса.

Паводки в Иркутской области не были следствием каких-то взрывных или других работ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с пострадавшими от наводнения.

— Нет причин, связанных с какими-то работами, — сказал глава государства.

О такой теории Путину рассказала одна из пострадавших. По её словам, несколько лет назад ходили слухи, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах. Эти слухи глава государства опроверг, но согласился с мнением другой участницы встречи.

Она заявила, что наводнение было бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные вырубки леса. Путин пообещал, что борьба с такими преступлениями будет продолжена.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.