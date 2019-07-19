Путин назвал неразберихой ситуацию с организацией помощи в Иркутской области

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Фото © Светлана Латынина / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал неразберихой проблемы с организацией помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с жителями Приангарья.

Это называется простым русским словом — неразбериха, — сказал глава государства, его общение с жителями транслировалось в эфире Первого канала.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.

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