Путин потребовал срочно разобраться с невыплатой денег пострадавшим в Приангарье

Как подчеркнул глава государства, все решения, связанные с помощью пострадавшим от наводнения, должны исполняться максимально быстро.

Президент России Владимир Путин потребовал максимально быстро разобраться с задержкой выплат денежных компенсаций людям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.

— И, наконец, деньги. Из федерального бюджета деньги пришли — и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жильё, не только утраченное наполовину жильё, но даже и по десять тысяч рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать? Значит, я прошу с этим срочно разобраться. Навести порядок здесь, — заявил в ходе совещания по вопросу ликвидации последствия паводка Владимир Путин.

Как ранее сообщал Лайф, критику президента вызвал ход ликвидации последствий масштабного паводка в Иркутской области. Жители пострадавших районов пожаловались Владимиру Путину на отсутствие помощи после паводков. Сам же глава государства отметил, что восстановление документов должным образом не организовано, гуманитарная помощь порой просто разбрасывается в воду.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.