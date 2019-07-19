Жители Приангарья пожаловались Путину на отсутствие помощи после паводков

В частности, глава государства был удивлён, что власти не предоставили места временного размещения семье с тремя детьми, одному из которых полтора года.

Жители Иркутской области пожаловались президенту России Владимиру Путину на отсутствие помощи после масштабного наводнения. Горожане в беседе с главой государства отметили, что помогать начали только сегодня, и то не всём.

К примеру, одна из жительниц Тулуна, Оксана, рассказала Путину, что ей не смогли помочь с местом временного размещения после потопа в городе. Женщина отметила, что у неё трое детей, самому младшему полтора года. Сейчас, по её словам, семья живёт на улице.

— Вам, что, не предложили какую-то помощь? Очень странно! И вам даже не предложили временного размещения? И с детьми надо поехать отдохнуть, пока там всё это будут делать. Хорошо? — сказал российский лидер.

Ещё одна жительница рассказала, что не получила выплату за полную утрату имущества, хотя акты были составлены.

— То в списках нет, то ещё что-нибудь, — жалуется она.

— То есть все документы есть, а денег нет? — спросил Путин. Женщина ответила утвердительно.

— Я специально приехал, чтобы от вас это услышать, — сказал глава государства.

Ранее Путин пообещал решить вопрос с жильём фронтовика, потерявшего дом в Тулуне.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.