Путин потребовал не допускать хамства в отношении пострадавших от паводка

Президент России потребовал от чиновников исключить чванство и хамство в отношении пострадавших от паводка жителей Иркутской области. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по ликвидации последствий наводнения в Приангарье.

— К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт, — сказал глава государства. — Нужно напрочь исключить чванство и хамство.

Напомним, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс жёстко ответил жительнице Канска на вопрос о состоянии дорог после подтопления, решив, что женщина "качает права".