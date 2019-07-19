Вышинский прокомментировал предложение Зеленского обменять его на Сенцова

42-летний Олег Сенцов отбывает 20-летний срок в ИК-8 "Белый медведь" на Ямале за терроризм. Вышинский же был задержан в Киеве за свою журналистскую деятельность, что несопоставимо.

Главред РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский скептически отнёсся к предложению Владимира Зеленского обменять его режиссёра Олега Сенцова, осуждённого за организацию теракта в Крыму.

— Мне об этом ничего не известно, — заявил Вышинский в пятницу после заседания Подольского районного суда. — Мне кажется, что это тренд уходящей политической власти — говорить о каком-то моём обмене.

В свою очередь РИА "Новости" добавляет, что о возможности обменять Вышинского на Сенцова, действительно, неоднократно говорил предыдущий президент Украины Пётр Порошенко. Впрочем, нынешнего главу украинского государства уже неоднократно уличали в продолжении политического курса его предшественника.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. Сегодня киевский суд продлил срок его ареста. Журналист останется под стражей до 19 сентября.