В ДНР и ЛНР издали приказ о полном прекращении огня

Перемирие предусматривает, в частности, запрет на наступательные и разведывательные операции.

В Донецкой и Луганской народных республиках издали приказ о полном бессрочном прекращении огня с полуночи 21 июля. Об этом объявили начальники Народной милиции ДНР и ЛНР.

Согласно приказу, военнослужащим запрещено применение любого вида огня, в том числе снайперского. Помимо этого, военным ДНР и ЛНР с 21 июля не разрешается вести наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции, а также размещать тяжёлое вооружение в населённых пунктах и рядом с ними.

— Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня, — заявил врио Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Солидарность с мнением коллеги выразил начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков. Они отметили, что надеются на соблюдение режима со стороны Украины.

Напомним, 17 июля на очередном заседании в Минске контактная группа по Донбассу согласовала бессрочное перемирие начиная с 21 июля, а также процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50".