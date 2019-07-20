Спортивный врач прокомментировал Лайфу травму Дадашева

Российский боксёр получил мощный удар в голову во время боя с Субриэлем Матиасом.

Пока делать прогнозы, к каким последствиям может привести травма мозга боксёра Максима Дадашева, бессмысленно. Об этом рассказал Лайфу врач спортивной медицины Илья Мелехин.

— Надеюсь, сделали всё хорошо. Главное, чтобы он жив теперь остался. Начнём с этого. В таких случаях надо надеяться только на выздоровление, и всё. Всё что угодно может быть, — отметил он.

Напомним, поединок российского бойца Максима Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом остановили после одиннадцатого раунда. Россиянина вынесли на носилках. Ему диагностировали тяжёлый отёк головного мозга. Американские врачи провели боксёру трепанацию черепа. Федерация бокса России заявила, что возьмёт на себя оплату лечения Дадашева.