В Донбассе наступило бессрочное перемирие

Военнослужащим запрещается применение любого вида огня и проведение наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций.

В Донецкой и Луганской народных республиках в полночь 21 июля вступил в силу приказ о полном бессрочном прекращении огня. Ранее его анонсировали начальники Народной милиции ДНР и ЛНР.

Согласно приказу, военнослужащим запрещается применение любого вида огня. Кроме того, военным ДНР и ЛНР с 21 июля запрещено вести наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции, а также размещать тяжёлое вооружение в населённых пунктах и рядом с ними.

17 июля на очередном заседании в Минске контактная группа согласовала бессрочное перемирие с 21 июля, а также процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50".

За несколько часов до перемирия ВСУ обстреляли окраины ЛНР, в результате чего погиб один человек и пострадали семеро, включая трёхлетнего ребёнка.