В ЛНР завили, что обстрел Первомайска был провокацией

В представительстве республики отметили, что всегда были "привержены достижению перемирия".

Обстрел города Первомайск в ЛНР был произведён, чтобы спровоцировать Народную милицию ЛНР на срыв договорённостей о перемирии, заявили РИА "Новости" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Этот обстрел явно предпринят в целях спровоцировать Народную милицию ЛНР и сорвать согласованный в Минске режим прекращения огня, — заявили в центре.

Кроме того, в представительстве ЛНР отметили, что всегда были "привержены достижению перемирия". В ведомстве призвали СММ ОБСЕ отразить данную ситуацию в своём отчёте.

— А гарантов Минска — образумить Киев, чтобы он соблюдал взятые на себя обязательства, — сказали в ведомстве.

Напомним, при обстреле города Первомайска в ЛНР погиб один человек, ещё семь, в том числе один ребёнок, пострадали. В ДНР же рассказали о подготовке ВСУ 152-мм артиллерии для провокации после перемирия.