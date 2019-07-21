В НАТО призвали Иран освободить британский танкер Stena Impero

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Фото © Twitter/دار الـخليـفيـة

В Североатлантическом альянсе назвали инцидент "прямым вызовом международной свободе навигации".

В НАТО осудили задержание Ираном танкера Великобритании Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к освобождению судна.

Это представляет собой прямой вызов международной свободе навигации,поясняется в заявлении альянса.

В НАТО также призвали немедленно освободить задержанный танкер и его экипаж.

Иранская сторона задержала Stena Impero 19 июля в связи с нарушением им правил судоходства. На борту находятся 23 члена экипажа, включая троих россиян.

Иран показал видео задержания британского танкера: высадка десанта и спецназ

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