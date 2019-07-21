В НАТО призвали Иран освободить британский танкер Stena Impero

В НАТО осудили задержание Ираном танкера Великобритании Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к освобождению судна.
— Это представляет собой прямой вызов международной свободе навигации, — поясняется в заявлении альянса.
В НАТО также призвали немедленно освободить задержанный танкер и его экипаж.
Иранская сторона задержала Stena Impero 19 июля в связи с нарушением им правил судоходства. На борту находятся 23 члена экипажа, включая троих россиян.
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