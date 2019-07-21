СМИ: Британская разведка проверит причастность РФ к задержанию Ираном танкера

В прессе также сообщили, что британский фрегат Montrose отправился на помощь судну, однако опоздал на десять минут.

Служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) расследуют версию о якобы причастности России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero. С таким заявлением выступила газета Sunday Mirror.

Газета, ссылаясь на источники в службах безопасности, заявляет, что МI-6 и GCHQ проверяют, заманили ли танкер в ловушку с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которые иранская разведка могла распространять с помощью "российских шпионских технологий".

Источник издания также сообщил, что британский фрегат Montrose отправился на помощь танкеру, однако опоздал на десять минут. В момент отдачи приказа фрегату танкер ещё был в водах Омана, когда же фрегат прибыл на место происшествия, Stena Impero был в водах, подконтрольных Ирану.

Издание приводит мнение ещё одного своего информационного источника в "западных службах безопасности", который рассказал о якобы имеющейся у России технологии по подделке GPS, а также о том, что РФ "могла помочь Ирану в этой авантюре". Он добавил, что "Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и российская разведка очень тесно взаимодействовали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы".

Иран задержал танкер Stena Impero 19 июля из-за нарушений последним правил судоходства. На борту находятся 23 члена экипажа, включая троих россиян. В НАТО призвали Иран освободить судно.