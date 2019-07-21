К полудню явка на выборы в Раду составила 13,61%

Половину депутатов избирают по партийным спискам, остальных — по большинству голосов в округе.

Явка избирателей на внеочередные выборы в Верховную раду Украины по состоянию на 12:00 мск составила 13,61%. Однако, как сообщили в ЦИК, это данные только с пяти из 199 округов.

Половина депутатов избирается по спискам от партий, остальные — в мажоритарных округах. Выборы были назначены после смены президента Украины. Попытки действующих кандидатов добиться их отмены не возымели эффекта.

Напомним, что на Украине не работают наблюдатели ни от России, ни от ПАСЕ. Последних не пригласили из-за того, что в ассамблее восстановили полномочия Москвы.

В партии Зеленского уже определились, кто возглавит Раду в случае победы на выборах.